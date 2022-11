Emile Souvagie et Benjamin Dieltjens, la clarinette sans limite

Instrument chantant au son puissant et velouté, la clarinette mène le jeu dans ce nouveau Transmission : le jeune clarinettiste Emile Souvagie désigne son ancien professeur et "idole" Benjamin Dieltjens comme compagnon de discussion. Souvenirs, influences, madeleine de Proust et autres coups de cœur, Emile Souvagie et Benjamin Dieltjens partagent leurs inspirations et leur cheminement, tout en musique.