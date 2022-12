Emile Dereymaeker, le papa des 20 kilomètres de Bruxelles, est décédé

C’était son bébé, avec son amie Carine Verstraeten, du Syndicat d’Initiative Bruxelles-Promotion. Les 20 kilomètres ont perdu leur père, Emile Dereymaeker. Absent de la ligne d’arrivée lors des dernières éditions, pour raisons de santé, celui-ci est décédé le 21 décembre dernier, à l’âge de 81 ans.

Chevalier de l’ordre de la Couronne mais aussi Officier de l’Ordre de Léopold II, Emile Dereymaeker avait créé les 20 kilomètres de Bruxelles avec Carine Verstraeten en 1980. L'arrivée de cette course, aujourd’hui la plus populaire du pays avec des pics à plus de 40.000 participants, s'était décidée sous l’Atomium, le 8 juin 1980. C’est en 1982 que les parents de ce running géant décident de la déplacer sous les arcades du Cinquantenaire, passage désormais mythique de l’épreuve.

En 2017, avant la 38e édition, Carine Verstraeten avait rendu un hommage appuyé à Emile Dereymaeker dans les colonnes de la DH. "Les 20 Kilomètres, c’est une partie de ma vie. Je m’y consacre sans compter. Surtout que j’ai créé ça avec Emile et en ce moment il n’est vraiment pas bien. Il faut lui dédier tout ça pour qu’il retrouve un peu la pêche", avait déclaré celle qui, toujours avec Emile Dereymaeker, avait organisé les feux d’artifice et de la fête au parc du 21 juillet ainsi que le feu du réveillon de nouvel an.

Je suis triste et pleine d'émotions

Jointe par la RTBF, Carine Verstaeten évoque "une aventure magnifique" que celle de la création des 20 kilomètres de Bruxelles avec Emile Dereymaeker. "Le président du Syndicat d'Initiative de l'époque avait organisé pour le millénaire de Bruxelles un championnat d'Europe de marathon. C'était magnifique. Mais on s'est dit que ce serait bien de lancer un grand projet ouvert à tous, un peu plus populaire. Moi, j'étais jeune, j'y croyais fort. Emile, qui avait fait de l'athlétisme, aussi. On nous a alors chargé de monter un dossier, de demander les autorisations..."

Que Carine Verstraeten et Emile Dereymaeker obtiendront avec l'aide du commissaire en chef de la Ville de Bruxelles ainsi que du bourgmestre de l'époque Pierre Van Halteren. "La première année, on a eu un certain succès avec un départ à l'Atomium, un passage sur la Grand'Place... Mais comme on bloquait la ville, on a rapidement modifié le parcours qui est celui que l'on connait encore aujourd'hui. Emile travaillait dans une banque, il a conçu les 20 km à côté, comme un hobby. Quand il a quitté ses activités professionnelles, il s'est beaucoup plus investi. Nous avons été un tandem assez extraordinaire... La maman des 20 kilomètres est aujourd'hui triste et pleine d'émotions."

Les funérailles d'Emile Dereymaeker auront lieu ce mercredi, en l'église du Chant d'Oiseau, à Woluwe-Saint-Pierre. Un hommage devrait également lui être rendu lors de la prochaine édition des 20 kilomètres, le 28 mai 2023.