Emila Hoxhaj, présidente de la FEF : "le taux d’échec à l’université est affolant car l’enseignement supérieur est sous-financé"

En première année, les taux de réussite sont encore moins bons : 41% des examens ont été réussis en janvier 2023 contre 43% en 2018-2019. "On voit certains examens dont le taux d’échec est de 99%. Je pense à un examen de psychologie de bac 1 quasi impossible à réussir. Comment voulez-vous une réussite sans davantage d’encadrements ? En bac 1, le taux de réussite est de 50%. Est-ce qu’on peut se féliciter d’un tel taux ? Ne faudrait-il pas une vraie aide à la réussite ?"

À l’image de la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement obligatoire, l’enseignement supérieur prépare aussi sa réforme des rythmes. Les examens de janvier auraient lieu avant Noël, ceux de juin passeraient en mai et ceux de deuxième session auraient lieu en juillet. "On est d’accord avec une réforme du rythme mais on devrait regarder l’ensemble des éléments qui composent ce rythme : comment se fait-il qu’on ait des semaines de blocus et des périodes d’examen si longues ? En partie parce que les étudiants ne se rendent plus en cours car ils doivent jobber à la place d’aller en cours. D’autres étudiants ne vont plus en cours car il n’y a pas assez de place mais doivent rattraper le cours en podcast après le cours. Tant qu’on n’aura pas réglé les méthodes d’apprentissage, tant qu’on n’aura pas refinancé et réinvesti dans des évaluations pertinentes, on ne pourra pas sacrifier nos semaines de blocus."

Le budget de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles est pourtant élevé : 1,8 milliard d’euros par an, refinancé chaque année à hauteur de 80 millions d’euros. "Bien sûr que c’est un gros budget, c’est un service public sur lequel on doit pouvoir compter. L’enseignement est un droit pour tous et toutes. Et notre éducation servira par la suite à la société dans son ensemble donc on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles à sortir de cette enveloppe fermée."