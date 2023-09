Emeutes suite au décès d’Adil : des peines allant jusqu’à 37 mois de prison ferme

Des peines sévères, allant jusqu’à 37 mois de prison ferme. Le jugement est tombé à l’encontre de plusieurs jeunes ayant participé en avril 2020 aux émeutes d’Anderlecht. Des émeutes survenues après la mort d’Adil Charot. Fuyant un contrôle alors qu’il est sur son scooter, celui-ci est percuté de plein fouet par un véhicule de police à hauteur du Quai de l’Industrie. L’accident s’était produit le 10 avril en plein confinement Covid et le décès va provoquer la colère des jeunes de son quartier à Anderlecht.

Dès le lendemain, des affrontements éclatent avec les forces de l’ordre. Celles-ci procèdent à plusieurs dizaines d’arrestations. En mai dernier, le procès de 19 de ces émeutiers s’ouvre devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il vient de rendre son jugement, nous apprend le média bruxellois néerlandophone Bruzz.

Deux prévenus, absents lors du procès, écopent de la peine la plus sévère à savoir 37 mois de prison ferme. Deux autres émeutiers sont condamnés à 30 mois de prison, deux autres à deux ans… Deux ans et six mois supplémentaires prononcés cette fois contre une septième personne qui avait déjà été condamnée à des faits similaires en 2021.

Par contre, un sursis probatoire de 18 mois a été accordé à un prévenu. Neuf émeutiers devront pour leur part exécuter entre 75 et 190 heures de travaux d’intérêt général. Enfin, deux jeunes sont finalement acquittés.

La décision cette fois quant au renvoi ou non (pour homicide involontaire et non-assistance à personnes en danger notamment) des policiers impliqués dans la mort d’Adil devrait intervenir le 9 janvier 2014. Pour rappel, le parquet de Bruxelles demande un non-lieu dans ce dossier.