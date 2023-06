Émeutes suite à la mort du jeune Nahel en France : une équation compliquée pour le gouvernement d'Emmanuel Macron

Il y a bien eu une tentative en 2018. L’ancien ministre de la Ville Jean-Louis Borloo est alors mandaté par Emmanuel Macron, pour rédiger un plan banlieue. Un plan de 19 programmes visant à rétablir "une réconciliation nationale". Il prévoyait notamment le désenclavement de certaines zones sensibles par un investissement massif dans les transports en commun, une école plus présente et la création d’une fondation pour le logement. Un plan d’action plébiscité par les élus locaux et qui devait favoriser l’emploi et l’égalité des chances de ceux qui viennent des banlieues.

Mais quelques mois plus tard, Emmanuel Macron renonce à son application et intègre une partie des mesures dans une "feuille de route de mobilisation des habitants des quartiers". Une douche froide pour les maires des villes concernées.