Émeutes suite à la mort du jeune Nahel en France : 994 interpellations lors d’une quatrième nuit de violences

En Côte d’Or, neuf personnes ont été interpellées à Dijon et Beaune, et 16 voitures ont été incendiées et une boulangerie a été vandalisée à Beaune.

Des violences se sont également produites à Mâcon, Saint-Etienne, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Joigny, Migennes et Tonnerre, ou encore à Albertville et Chambéry en Savoie.

Dans l’Yonne, "plusieurs commissariats et brigades de gendarmerie ont été pris pour cible sans que des dégâts importants ne soient occasionnés". À Saint-Florentin, un magasin de bricolage a été incendié.

En Ardèche, les violences ont également affecté plusieurs communes dont Privas, où un camion du bailleur social Ardèche Habitat a été incendié, Annonay où 12 véhicules ont été brûlés. Les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de LBD et des lacrymogènes. Le procureur de la République a été saisi.