Emeutes en France : un milliard d'euros de dégâts, le dispositif de sécurité maintenu pour la nuit à venir

Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, dit estimer à un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises provoqués par les émeutes, dans un entretien au Parisien publié lundi soir.

"Il est trop tôt pour donner un chiffre précis mais on est à plus d'un milliard d'euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme. Les vidéos des émeutes, qui ont circulé dans le monde, dégradent l'image de la France", a déclaré le dirigeant du Mouvement des entreprises de France (Medef), syndicat patronal le plus influent.

Selon ses chiffres, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés, "avec des modes opératoires d'une violence absolue. Tout a été volé, même des caisses enregistreuses, avant de mettre le feu pour détruire". Au sujet des indemnisations qui préoccupent de nombreuses entreprises et notamment les plus petites, M. Roux de Bézieux assure que "les assureurs sont mobilisés pour aller le plus vite possible, je suis assez confiant sur le fait que les commerces concernés seront indemnisés".

Écartant un retour au "quoi qu'il en coûte", ces dispendieuses mesures de soutien aux entreprises prises face aux crises sanitaire et énergétique, le patron des patrons estime qu'il faut envisager "des avances ponctuelles, car certains ne pourront pas exercer leur activité pendant un certain temps".

Plus tôt dans la soirée, Ile-de-France Mobilités (IDFM) avait parlé de "au moins 20 millions d’euros de dégâts" pour les transports publics en Ile-de-France