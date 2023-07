Émeutes en France : renforcement dans le Nord des contrôles d’artifices venus de Belgique

La coopération entre la préfecture du Nord et la Belgique a été renforcée pour éviter, après les émeutes en France, l’approvisionnement en mortiers d’artifice de l’autre côté de la frontière, donnant lieu à une dizaine d’interpellations, a indiqué la préfecture à l’AFP.

Dans le cadre de cette collaboration, deux Français vivant en Seine-Saint-Denis ont été arrêtés à Mouscron, en Belgique, sur le parking d’un magasin, équipés de 2 kg d’artifices, a précisé cette source. Côté français, huit personnes ont été interpellées "avec des artifices ou des armes par destination", a-t-elle ajouté.

Le préfet du Nord a pris un arrêté interdisant jusqu’au 15 juillet "l’utilisation, la détention sur la voie publique ainsi que la vente et l’achat des artifices de divertissement", dans le cadre des violences qui ont éclaté en France, après la mort le 27 juin de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier.

"Il est fort probable" que l’arrêté "soit prolongé au-delà" de cette date, a précisé la préfecture. Dans le même temps, les contrôles à la frontière ont été renforcés sur les routes transfrontières ces cinq derniers jours. "Il s’agit d’empêcher les émeutiers de se réapprovisionner", a-t-elle expliqué.

Le Nord fait partie des départements particulièrement touchés par les émeutes des derniers jours. La mairie de Mons-en-Baroeul a été partiellement incendiée et plusieurs communes, notamment Roubaix et Tourcoing, ont été le théâtre de violences, avec des incendies et des tirs de mortiers d’artifice visant les institutions publiques. La situation s’est cependant calmée depuis ce week-end, comme ailleurs en France.