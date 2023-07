Emeutes en France : les réseaux (sociaux) de la colère

"Quand on a des amis sur Snapchat, précise Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit, on voit aussi automatiquement ceux qui sont présents dans les zones concernées. S’il y a une manifestation à tel endroit, je peux voir que j’ai plein d’amis qui y sont et les rejoindre."

Par ailleurs, rappelle le commissaire, les bulles de filtres dans lesquelles nous enferment les algorithmes des médias sociaux (qui nous amènent à ne voir que du contenu en adéquation avec nos opinions) ne sont pas anodines. Elles renforcent les convictions des gens (même quand elles se basent sur des informations erronées ou exagérées) et leur envie de passer à l’action.