Emeutes en France : le rôle des réseaux sociaux et l’impact économique sur les familles des mineurs qui sont à l’origine de ce cahot

L’embrasement de la France a été favorisé par la diffusion de vidéos et la puissance virale des réseaux sociaux. Et le côté paradoxal de ces émeutes, c’est qu’elles pénalisent les familles de ces mineurs en premier lieu, car les quartiers saccagés sont aussi ceux où leurs parents font leurs courses. En gros, ces émeutes sont une forme, il faut le dire, de suicide social et économique.

C’est vrai que j’ai longtemps hésité avant d’évoquer le sujet des émeutes en France, jusqu’au moment où j’ai constaté qu’il y avait une sorte d’effet mimétisme à Bruxelles et à Liège. Je me suis rendu compte à nouveau de la puissance virale des réseaux sociaux, débaptisée en réseaux asociaux. La preuve, Snapchat et ses messageries éphémères sont aujourd’hui dans le collimateur du gouvernement français. Il n’est d’ailleurs pas le seul réseau social à avoir été invité par les autorités françaises à faire preuve de responsabilité. C’est aussi le cas pour les dirigeants de Méta, c’est-à-dire d’Instagram, de WhatsApp, de Facebook, Twitter et bien entendu de l’incontournable TIK TOK. Tous les responsables de ces réseaux sociaux en France ont été convoqués pour réfléchir justement à la manière d’arrêter ce qu’Emmanuel Macron a appelé le mimétisme de la violence. C’est le constat établi par les autorités françaises, l’embrasement du pays a en effet été favorisé par la diffusion de ces vidéos, notamment en direct. Sans oublier que ces plateformes ont aussi permis l’organisation d’actes violents. L’embrasement des quartiers a aussi fait l’affaire des médias classiques, notamment les chaînes d’information continue, comme CNEWS ou BFMTV, qui ont donc connu des pics d’audience...