Emeutes en France : le gouvernement envisage des restrictions sur les réseaux sociaux en cas de troubles

"Nous avons besoin d’avoir une réflexion sur l’usage de ces réseaux chez les plus jeunes, dans les familles, à l’école, les interdictions qu’on doit mettre", a souligné le président Macron, selon des propos rapportés par la presse et confirmés par l’Elysée. Les réactions n’ont pas tardé. "Couper les réseaux sociaux ? Comme la Chine, l’Iran, la Corée du Nord ?", a ironisé le président du groupe Les Républicains (droite) à l’Assemblée nationale Olivier Marleix, sur Twitter, en déplorant une "provocation de très mauvais goût". "OK Kim Jong Un", s’est exclamée dans le même registre la présidente du groupe La France Insoumise (gauche radicale) à l’Assemblée Mathilde Panot, en référence au leader nord-coréen.

