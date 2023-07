Émeutes en France et réseaux sociaux : vérifier l’âge des utilisateurs et le consentement des parents, "une excellente mesure" selon Axel Legay

Selon Axel Legay, professeur à l’École polytechnique de Louvain, spécialiste en cybercriminalité, sans réseaux sociaux, "il y aurait probablement eu des émeutes, mais de cette ampleur et cette propagation, permettez-moi d’en douter. Ce qui est embêtant avec ces vidéos, c’est qu’on n’en voit qu’une partie. On sélectionne ce qui est envoyé sur les réseaux sociaux. Dans un reportage il est dit que c’est la vidéo qui avait permis de donner une autre version que celle de la police. Là aussi, mettons un bémol parce que la vidéo qui va circuler sur les réseaux sociaux ne montre aussi qu’une partie de la vérité. Et donc, je suis assez choqué d’entendre qu’on veut utiliser les réseaux sociaux pour contrer l’ordre public, qui est important dans une démocratie. Je ne partage pas cet avis", explique-t-il, interrogé sur La Première.

Ceux qui diffusent cette vidéo pensent que c’est la vérité, mais Axel Legay précise : "Sur la vidéo, le jeune homme arrive, il y a d’abord une discussion avec le policier, il part et le policier tire. La vidéo qui circule, c’est la vidéo du moment du tir, qui est évidemment la partie émotionnelle. Toute la partie avant n’est pas montrée pour plusieurs raisons : peut-être parce que des choses contraires se sont passées à ce moment-là, mais aussi et surtout parce que ce serait trop long pour circuler sur les vidéos TikTok et autres. Donc, on montre vraiment l’événement cristallisant sans montrer le contexte, et c’est ça le grand problème actuel des réseaux sociaux. C’est-à-dire qu’on réagit à la seconde, à la minute, mais on ne regarde jamais le contexte. Et à l’heure actuelle, il faut être très clair, c’est ce qui empêche nos politiques d’avoir une vision à long terme, par exemple. On ne sait plus rien faire sans avoir les réseaux sociaux qui, toutes les secondes, nous contrôlent et nous montrent cinq secondes de vérité".

Le président français Emmanuel Macron envisage la possibilité de couper les réseaux sociaux quand les choses s’emballent. Ce serait une mesure efficace ? Ne serait-ce pas antidémocratique ?

Axel Legay répond : "Je me suis longtemps posé la question parce que j’aime voir circuler l’information, mais les réseaux sociaux en sont arrivés à un tel point de contrôle de notre vie quotidienne que je vais être d’accord avec monsieur Macron, et je ne suis pourtant pas souvent aligné avec lui. Ces réseaux sociaux qui amplifient ces violences, qui propagent l’information avec ces vidéos, ces algorithmes de recommandation sur TikTok… Vous savez que TikTok, lors de son démarrage lors des émeutes, vous suggérait les places, les vidéos, etc. Quand les choses vont aussi mal qu’elles l’ont été ce week-end, quand vous avez un maire qui reçoit une voiture bélier en feu, oui, on coupe à ce moment-là. Et ce n’est pas antidémocratique que de couper une heure ou deux le temps que ça se calme. Ce qui serait antidémocratique, c’est de couper tout le temps et de ne plus jamais pouvoir s’exprimer".

Pour Axel Legay, vérifier l’âge des utilisateurs et le consentement des parents quand ils ont moins de 15 ans, "c’est une excellente mesure, ça responsabilise les parents. Et allons plus loin, que les parents qui ont laissé leurs enfants propager ce genre de vidéos soient pénalement responsables des actions de leurs enfants. C’est assez normal. Vous êtes censé éduquer vos enfants, vous donnez des réseaux sociaux à vos enfants et vous les laissez tout faire et n’importe quoi, et vous dites : ‘Ce n’est pas de ma faute, il a utilisé les réseaux sociaux’. C’est extrêmement dangereux de se comporter comme ça. C’est un manque d’éducation des parents et je pense que monsieur Macron a tout à fait raison de demander que les moins de 15 ans soient contrôlés par leurs parents. Tout comme je pense qu’en Belgique, vous savez que le secrétaire d’État demande qu’on s’identifie sur les réseaux sociaux, ce qui ne vous empêchera pas d’avoir un pseudonyme, mais qu’on sache à un moment donné si vous insultez, si vous harcelez sur les réseaux sociaux, qu’on puisse vous retrouver, que vous ne puissiez pas agir impunément et détruire la vie d’autres personnes. Ça me semble normal. Si vous attaquez quelqu’un en rue, si vous insultez quelqu’un en rue, vous êtes puni. Pourquoi pourriez-vous utiliser les réseaux sociaux sans l’être ?"