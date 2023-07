Emeutes en France : enquête ouverte après le décès d’un homme probablement touché par un tir de flash-ball à Marseille

"Des événements de type émeutes et pillages se déroulaient cette nuit-là dans le secteur, sans qu’il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone", a ajouté le parquet, confirmant une information initiale du quotidien régional La Marseillaise. "Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche", ajoute le parquet de Marseille, qui précise avoir ouvert "une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d’une arme". La police judiciaire et l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ont été cosaisies, selon une source proche de l’enquête.