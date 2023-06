Emeutes en France après la mort d’un adolescent : affrontements à Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg – Kylian Mbappé appelle au calme

45.000 policiers seront mobilisés cette nuit, a annoncé le ministre français de l’Intérieur. Ils s’ajoutent au déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie, pour faire face aux violences qui touchent depuis trois nuits de nombreuses villes en France.

Des incidents ont été signalés en région parisienne, à Marseille, à Reims, à Nantes, à Lyon, à Strasbourg où un centre commercial a été vandalisé. A Marseille, 49 personnes ont été interpellées en début de soirée. Lancements de projectiles, gaz lacrymogène : la tension était vive. A Paris, la police a fait évacuer la Place de la Concorde où se rassemblaient des centaines de personnes. Un maire a été agressé dans la région de Tours et sa voiture incendiée.

Le footballeur Kylian Mbappé a appelé au calme vers 23h30. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers […] Il y a d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer […] le temps de la violence doit cesser."

La nuit précédente, 875 personnes avaient été arrêtées, 492 bâtiments ont été visés, 2000 véhicules brûlés et des dizaines de magasins pillés, notamment en plein cœur de Paris.

Emmanuel Macron a appelé "tous les parents à la responsabilité", critiquant l’instrumentalisation de la mort de Nahel et demandant aux réseaux sociaux le retrait de contenus et l’identification d’utilisateurs liés à ces violences urbaines. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a détaillé dans une circulaire la réponse pénale "rapide, ferme et systématique" qu’il souhaitait à l’encontre des auteurs de violences urbaines, y compris à l’égard des mineurs et de leurs parents.

Des mesures sont prises localement, notamment des restrictions de déplacements. Après des couvre-feux à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine) notamment, Marseille a interdit les manifestations vendredi, de même que la préfecture de l’Hérault. Les deux principales villes du sud de l’Alsace, Colmar et Mulhouse, ont pris des arrêtés municipaux instaurant pour les prochains jours des couvre-feux pour les mineurs non-accompagnés.

Le gouvernement a aussi décidé l’annulation d’événements "de grande ampleur", selon Matignon, notamment les concerts de Mylène Farmer, prévus au Stade de France à Saint-Denis vendredi et samedi. Les restaurants enregistrent une vague d’annulation.

Des fêtes scolaires ont été supprimées, notamment en Île-de-France.

Les transports en commun sont à l’arrêt depuis 21 heures Les liaisons entre la Suisse et la France sont interrompues.