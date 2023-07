Emeutes en France après la mort d’un adolescent : 471 interpellations aux quatre coins du pays

Des scènes de pillage de commerces et d’affrontements entre manifestants cagoulés et forces de l’ordre ont également enfiévré la soirée dans certains coins de Grenoble, Saint-Etienne et Lyon alors que dans la région ouest, des points de tension comme à Angers ou Tours et sa région il ne restait en milieu de nuit que quelques groupes très mobiles face aux forces de l’ordre.

A Nanterre, neuf personnes ont été interpellées, porteuses de jerricans et cocktails Molotov. A Saint-Denis, un centre administratif a été touché par un incendie, et dans le Val-d’Oise, la mairie de Persan-Beaumont et le poste de police municipale se sont embrasés et ont été en partie détruits.

A Paris, la police a fait évacuer la Place de la Concorde où se rassemblaient des centaines de personnes. Un maire a été agressé dans la région de Tours et sa voiture incendiée.

Le footballeur Kylian Mbappé a appelé au calme vers 23h30. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers […] Il y a d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer […] le temps de la violence doit cesser."