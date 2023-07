Emeutes en France : à Bruxelles, les bourgmestres veillent, mais relativisent car la situation est différente

Le métier a évolué au fil des années, c’est un constat que l’on fait du côté de certains bourgmestres bruxellois que notre rédaction a rencontrés. C’est le niveau d’exigence des citoyens et la plus grande impatience qui sont épinglés. "Pratiquement tout le monde a l’impression que ce qu’il est en train de vivre ou ce qu’elle est en train de vivre est le plus grave", note Christos Doulkeridis (Ecolo) bourgmestre d’Ixelles, pour qui "la tension globale" est plus grande.

La sollicitation est aussi plus grande. "On est sollicité tout le temps, que ce soit en journée, que ce soit le soir, que ce soit la nuit", fait remarquer le bourgmestre d’Ixelles.

Et les citoyens attendent des réponses rapides. "Tout doit aller plus vite. On vous envoie un mail e matin. S’il n’y a pas la réponse le même jour, on n’est pas content", explique Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek.

Ce contexte génère aussi des tensions, voire des insultes. "S’il y avait au moins un dialogue, ce serait chouette", fait remarquer Christos Doulkeridis. Mais comme cet élu l’explique, les interpellations des citoyens débouchent parfois sur "des insultes inimaginables". "J’observe que la façon de communiquer est devenue parfois complètement surréaliste", ajoute Christos Doulkeridis qui rappelle "qu’il n’est pas nécessaire d’insulter son bourgmestre ou n’importe quel autre membre du personnel politique ou d’une administration". Il confirme ainsi l’existence d’une tension. Dans le cas du bourgmestre ixellois, "ce n’est pas encore des menaces", mais ajoute-t-il, "ça provoque quand même une fatigue, un épuisement ou un sentiment de se dire pourquoi est-ce que je dois accepter ça, finalement".

Vincent De Wolf, à Etterbeek, souligne les conséquences de "ce métier qui est plus difficile". "Il y a plusieurs collègues qui sont en burn-out ou qui arrêtent ou qui ne se représentent plus", explique-t-il. Et cela rejoint un constat dressé en Région Wallonne où depuis deux ans, l’Union des Villes et Communes constate un "blues" des mandataires locaux.

Du côté des bourgmestres, on relève aussi le rôle plus grand qu’avant que jouent les réseaux sociaux qui sont une caisse de résonance à certains événements. Cela a été le cas avec récents incidents dans les banlieues françaises.