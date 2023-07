Emeutes en France : 486 interpellations au cours de la nuit, le domicile d'un maire visé par une voiture en feu

Emmanuel Macron a annoncé samedi à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier le report de sa visite d’Etat prévue de dimanche soir à mardi. Le chef de l’Etat a passé samedi après-midi une série d’appels téléphoniques à des maires du pays, inquiets de la spirale de violences qui secoue le pays.

Pour tenter de l’enrayer, de nombreuses communes ont instauré un couvre-feu et les réseaux de transport en commun ont été fermés plus tôt que prévu, notamment celui des bus et tramways d’Ile-de-France à partir de 21h00.

Samedi, Nahel a été inhumé en fin d’après-midi au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de sa mère, de sa grand-mère et de plusieurs centaines de personnes.