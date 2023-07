Emeutes en direct sur les réseaux sociaux : quelle marge de manœuvre pour pousser les plateformes à limiter la casse ?

Depuis le début des émeutes qui ont émaillé la Franceaprès la mort du jeune Nahel tué mardi par un policier, les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement. "Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les événements des derniers jours, a affirmé le président Emmanuel Macron samedi en conférence de presse. Nous avons vu, sur plusieurs d’entre elles (sic), Snapchat, TikTok et plusieurs autres, […] l’organisation de rassemblements violents se faire."

Ces rassemblements se font via SnapMap, l’outil de carte du réseau Snapchat, qui montre où aller manifester en fonction de ce qui s’y passe. "On est dans Paris par exemple et là on se dit : 'oh, il y a une forte densité de population, c’est probablement qu’il se passe quelque chose, je vais aller voir'…", explique Axel Legay, professeur à l’Université Polytechnique de Louvain et spécialiste en cybercriminalité.