Emeutes de Brasilia : près d'un tiers des 1400 détenus remis en liberté provisoire

Un juge du Tribunal suprême fédéral (STF) a décidé de libérer provisoirement 464 personnes soupçonnées d'avoir participé au violent soulèvement de Brasilia, tandis que 942 autres resteront en détention.

Le juge Alexandre de Moraes a évalué 1406 dossiers de personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'invasion et le saccage des centres du pouvoir dans la capitale, a expliqué le STF dans un communiqué.

Plus de 2000 personnes ont été arrêtées depuis le 8 janvier, lorsque des milliers de partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême, vandalisant du mobilier, des œuvres d'art inestimables et une partie de l'infrastructure.