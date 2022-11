Emeutes à Bruxelles : gros embarras de circulation dans la capitale

Suite au match de football opposant les Diables Rouges au Maroc, des émeutes ont éclaté dans le centre de Bruxelles. Des voitures et du mobilier urbain ont été dégradés.

La police, déployée en nombre sur place, demande aux automobilistes d'éviter tout le secteur de la gare du Midi.

Le tunnel Porte de Hal est pour l'instant fermé en direction du Midi.

La STIB a quant à elle suspendu une partie de ses liaisons. Plusieurs stations de métro (Gare Centrale, De Brouckhère, Sainte-Catherine et Beekkant) ont été fermées et plusieurs lignes de bus et tram sont à l'arrêt et/ou déviées (3, 4, 25, 33, 51, 58, 59).

Le trafic STIB (48-52) est pour l'instant totalement interrompu entre la gare centrale et Barrière Saint-Gilles.

Notez que les trams 55 et 93 roulent à nouveau normalement.