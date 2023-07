Emery, la Coupe d’Europe, l’envie de changer d’air : Tielemans explique son départ à Aston Villa

Pourquoi avoir choisi Aston Villa ? Le médian belge, 26 ans, a notamment été convaincu par la présence du coach espagnol Unaï Emery, capable d’emmener le club de Birmingham vers la 7e place de Premier League, synonyme de qualification pour les barrages de Conference League.

"On a eu quelques discussions avec le coach. Son ambition, sa passion, la façon dont il a dirigé l’équipe l’an dernier m’ont impressionné et m’ont convaincu de venir à Aston Villa. Jouer l’Europe, c’est toujours un bel accomplissement et la façon dont le coach a ramené le club en Europe, c’était incroyable. Il faudra désormais être prêt pour cela car les Coupes Européennes sont toujours spéciales", a encore raconté Tielemans.

Le Diable rouge, 58 sélections avec les Diables, espère contribuer au développement ultérieur de l’équipe grâce à ses qualités. "Je vais essayer d’être moi-même, amener mon expérience, jouer comme je sais le faire. J’espère que ça aidera l’équipe."