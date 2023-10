"Emergency" de Tony Williams, mise en lumière d’un album fondamental dans l’éclosion du jazz rock

C’est même un album important, qui a contribué largement aux débuts du jazz-rock. Un album enregistré en mai 1969. Et les dates sont importantes parce que quelques mois plus tard, c’est l’album ‘Bitches Brew’de Miles Davis qui va être enregistré en août 1969. On sait l’onde de choc que cet album de Miles a provoqué puisqu’il est considéré comme l’album qui a cristallisé les débuts du jazz-rock. A présent, avec le recul on peut dire que le jazz-rock n’aurait pas connu ses débuts flamboyants sans Lifetime de Tony Williams. Parce que Tony Williams adorait Miles Davis, non seulement parce qu’il l’avait engagé, mais surtout parce que Miles était un génie de la musique et du jazz. Miles était déjà dans son trip électrique avec ‘In A Silent Way' mais les séances d’enregistrements d’’Emergency !’, Tony Williams les a fait écouter Miles. Ce qui a permis à Miles de mettre en perspective son album suivant, quelques mois avant son enregistrement : ‘Bitches Brew’.