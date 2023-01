"Emergences hétéroclites" à la Loggia Dell’Arte

Dans son petit village du Hainaut, à Luingne, Christian Vanthournhout profite de son temps libre pour peindre et sculpter. Carrossier de formation, le travail de ses mains lui est familier. En autodidacte, il se lance il y a 30 ans dans ce défi artistique : " J’aime sentir la matière entre mes mains, et, créer des formes, des personnages qui semblent attendre un coup de baguette magique pour reprendre vie. ".

Régulièrement, il alimente son inspiration en visitant des expositions, mais aussi simplement en passant de longs moments dans la nature. L’artiste manipule une terre légèrement chamotée, le plus souvent blanche qu’il agrémente de différents émaux et patines par la suite. Il moule corps, visages et tête : l’être humain est au centre de son travail. "Pouvoir sculpter et émailler des personnages et des formes me permet de laisser libre cours à mon imagination ". Ses personnages sont multiples, et leurs expressions traduisent la joie, la peine, comme la peur ou la sérénité. Malgré tout, chacune de ses œuvres est laissée à l’interprétation de chacun, d’ailleurs peu d’entre elles portent un nom. Quelques artefacts comme des vases ou autres objets feront aussi partie de cette exposition. Le vernissage aura lieu le 4 février.