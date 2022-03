Emelyne Duval, Souviens-toi, au Bam.

Emelyne Duval, collagiste et illustratrice, collecte et assemble des images en lien avec l’oeuvre d’Anto Carte (1886-1954), un artiste montois que l’on redécouvre dans une vaste exposition occupant deux étages du Musée des Beaux-Arts de Mons. Dans une salle au sous-sol, Emelyne Duval expose ses collages. Elle jette des ponts entre le monde d’Anto Carte et les souvenirs personnels de l’enfant qui découvrait le règne animal dans les vieilles encyclopédies de sa grand-mère. Elle découpe des images imprimées et les colle sur des surfaces qu’elle a peintes préalablement. Sa pratique fait un clin d’œil au poète Guillaume Apollinaire dont les calligrammes étonnaient par la disposition graphique sur la page. A l’instar du cadavre exquis, jeu pratiqué par les artistes surréalistes, elle réunit des fragments de corps sortis de l’œuvre d’Anto Carte aux côtés d’images de la peinture classique ou de la peinture de la Renaissance italienne. Des visions de Magritte ou de Dali se déposent comme des papillons dans les œuvres d’Emelyne Duval qui mise sur le choc poétique des images.

Emelyne Duval au micro de Pascal Goffaux