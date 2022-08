Emeline Detilleux, hors classée au championnat d’Europe de VTT, critique le parcours : « j’avais l’impression de faire du cyclocross et pas du VTT »

L’après-midi n’a pas été de tout repos pour Emeline Detilleux aux championnats d’Europe de VTT. La vététiste belge, reprise par la lauréate française Loana Lecomte, n’a pas su finir la course et termine donc hors classement. Piégée par les conditions climatiques dantesques, la jeune championne de Belgique s’est montrée critique envers le circuit munichois et évoque, avec sourire, une course marquée par la boue.

"C’était une course assez spéciale, la météo a été particulière, on ne s’y attendait pas trop. D’habitude ça me réussit plutôt bien la pluie, j’aime bien quand les courses sont dures et difficiles mais là le circuit était super roulant ce n’était pas l’idéal pour moi, je n’ai pas réussi à faire la différence techniquement et à montrer mes qualités.", analyse Detilleux au micro de Christophe Reculez.

Reprise par Loana Lecomte, la nouvelle championne d’Europe, Detilleux revient sur le "calvaire" qu'elle a vécu : "J’étais contente que ça soit fini. J’espère qu’on aura vraiment des meilleures conditions la semaine prochaine aux championnats du monde et aussi un circuit un peu plus VTT. Clairement, j’avais l’impression de faire une course de cyclocross et pas du VTT. Ils n'ont pas adapté le circuit en fonction de la météo et beaucoup de coureuses ont eu des problèmes mécaniques, ce n’était pas représentatif du niveau qu’il y avait et de la forme que j’ai. "

Pour finir sur une note positive, Emeline Detilleux évoque sa première expérience européenne en élites : "je relativise, ce sont mes premiers championnats d’Europe élites. Je suis encore toute jeune, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ce n’est pas fini." Effectivement, la belge s'envole dès demain vers les championnats du monde qui se dérouleront à Gets, en France, du 24 au 28 août.