Embrouilles fiscales au fédéral

Le tumulte provoqué par l’octroi d’un visa au maire de Téhéran n’a pas encore perturbé la vie du gouvernement fédéral. Toutefois, l’orage se rapproche et pourrait perturber les négociations sur une réforme fiscale, négociations qui piétinent et se traîneront jusqu’au 21 juillet, ligne d’arrivée estivale traditionnelle de l’activité politique en Belgique.

Un engagement

L’accord gouvernemental du 30 septembre 2020 prévoit effectivement un glissement progressif de la fiscalité, en décidant de baisser la charge sur le travail via notamment un élargissement de la base imposable. Il est donc bien prévu de compenser des baisses par certaines hausses, soulignant que " La charge fiscale globale n’augmentera pas ".

Les écueils ne manquaient pas et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) a pris le temps avant de se lancer à l’eau. Entretemps, les alliés (sic) gouvernementaux lui ont compliqué la tâche, soit en chargeant la barque ou en ayant l’œil fixé sur la prochaine échéance électorale.

Il est vrai que s’engager sur une telle réforme si peu temps avant des élections, avec des partis malmenés par les intentions de vote, a tout du " casse-gueule " politique.

Un enlisement

Ça n’a pas manqué, cela a vite tourné à l’empoignade et à la posture politique.

Déjà, en début d’année, l’Open VLD faisait savoir qu’il n’était guère pressé d’avancer sur ce sujet. Même le Premier ministre se montrait circonspect.

Il est vrai que le sujet reste délicat ; beaucoup de gouvernements s’y étaient engagés, bien peu y sont parvenus. Dans Le Soir, Simon Watteyne, historien, constatait qu’" en deux siècles, il n’y a eu que deux réformes majeures en Belgique, en 1919 et en 1962 ". Rien depuis et sans doute pas avant un petit temps pour une réforme substantielle.

À présent socialistes et libéraux, singulièrement PS et MR, s’affrontent. Les libéraux francophones veulent qu’on touche en même temps à la durée d’octroi des allocations de chômage, ce qui n’est pas prévu dans l’accord de gouvernement, font alors remarquer les socialistes. Ce qui est vrai, mais le PS embraye alors sur des hausses de taxation (comptes-titres, impôt sur la fortune et le patrimoine) qui ne se trouvent pas non plus dans l’accord fédéral. Imbuvable dès lors, pour les libéraux comme l’est pour quasi-tous, la proposition du ministre des Finances, d’augmenter la TVA sur certains biens de consommation courante. Chacun se trouve déjà en campagne.

En somme, toutes les conditions sont réunies pour qu’une réforme fiscale n’aboutisse pas, à l’exception éventuelle de quelques mesurettes pour sauver la face, la veille de la Fête nationale. La dernière de cette coalition.

