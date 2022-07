Embrassez-vous ou les vertus du baiser

La pratique du baiser et sa signification ont évolué au fil des siècles.

Les Romains se regardaient et se humaient ; il n’y avait pas de contact.

A l’époque médiévale, le baiser prend une autre signification : il était un signe de reconnaissance, de respect : on embrassait le sol et même la poussière du sol en fonction de la personne qu’on avait en face de soi et de son positionnement social. C’était une affaire de corporation et même d’honneur. Il n’y avait toujours pas de contact.

Au fil du temps, les gens se sont peu à peu touchés au niveau du front, des épaules puis rapprochés, jusqu’à ce que le baiser devienne une marque d’affection qui peut se montrer.

On n’embrasse pas de la même façon partout dans le monde mais on retrouve cette coutume partout. Dans certains pays, il n’est pas bien vu de se faire la bise en public, il faut garder une distance et donc on s’embrasse sans se toucher. Certaines religions préconisent de se saluer sans qu’il y ait de contact de la peau contre la peau de l’autre.

Le baiser amoureux a toujours existé mais il est devenu au fil du temps de plus en plus ouvert au public.