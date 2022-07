Embrassez-vous ! C’est la journée du baiser ce 6 juillet

Le 6 juillet, c’est la Journée internationale du baiser. Née dans les années '90, cette journée célèbre un acte souvent considéré comme une véritable marque de tendresse et/ou d’amour, mais qui représente aussi un rite social et parfois un véritable dilemme régional.

Parce que, si chez nous il est de coutume de s’embrasser sur la joue droite, en France, la bise sera doublée. Un double baiser qui démarre généralement par la droite, mais parfois par la gauche, comme en Provence. Les Flamands, eux, la tripleront ou l’oublieront carrément, pour la remplacer par une poignée ou un signe de main.

Une chose est sûre, le baiser a non seulement marqué l’histoire, mais aussi le monde du cinéma et de la chanson. On se souviendra par exemple du Baiser de Rodin, de celui de la Belle au bois dormant, des bigs bisous de Carlos, de ceux de Pierre Perret et de celui d’Alain Souchon ou encore du premier baiser d’Emmanuelle, qu’on vous propose de revivre en images.