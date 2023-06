Embracer, le groupe qui possède Tomb Raider ou encore Deus Ex, annonce une restructuration

Les mesures comprendront la fermeture de "certains studios et la résiliation ou suspension de certains projets de développement de jeux en cours", a déclaré Lars Wingefors, PDG d’Embracer, sans donner plus de détails. L’éditeur, dont le siège social se trouve dans la ville de Karlstad (ouest de la Suède), s’est engagé dans une vague d’acquisitions depuis plusieurs années. Sur son site, il se targue de posséder ou contrôler aujourd’hui plus de 850 jeux (Tomb Raider, Deus Ex, …) et 138 studios.