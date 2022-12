On peut tirer différentes leçons de cette situation.

Tout d’abord, du côté de l’automobiliste, il n’y avait aucune raison de sortir de son véhicule en plein bouchon. Quand on est immobilisé dans le trafic, on prend toujours part à la circulation, on doit rester au volant. Ce n’est donc pas comme si on était à l’arrêt ou en stationnement en dehors de la chaussée. A moins d’un cas de force majeure, il faut donc rester dans son véhicule. Et si ce cas de force majeure se présente, il est tout de même indispensable de faire attention en ouvrant sa portière ! Donc, on peut considérer qu’il y avait une ou plusieurs fautes avérées de la part de l’automobiliste.

Si l’action s’était déroulée en Belgique, l’automobiliste aurait eu comme circonstance aggravante que chez nous, les motards sont autorisés à remonter les files. Sans compter les services de secours, pour lesquels il faut ouvrir un couloir dès la formation de bouchons. Bref, non seulement, on ne doit pas quitter son véhicule dans les bouchons, mais si on y est obligé, on doit toujours s’attendre à l’arrivée de véhicules par l’arrière.

Pour les motards, rappelons que la remontée des files nécessite de la prudence et le respect de certaines règles précisées par le Code de la Route :

Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l'heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l'heure. Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche.

Ajoutons remonter les files est autorisé, pas obligé. S’il n’y a pas la place pour passer, il est hors de question de forcer le passage, ni d’agresser les automobilistes distraits.