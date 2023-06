Embouteillages à Bruxelles : une camionnette sur deux appartient au secteur de la construction, des mesures vont être prises

Quand on sait que près de la moitié des camionnettes circulant en région bruxelloise appartiennent au secteur de la construction, on peut considérer que les activités logistiques de ce domaine d'activités exerce un réel impact négatif sur les embouteillages de la Capitale. Un impact bien réel aussi en matière de pollution sonore et d'émissions de gaz à effet de serre. Et, last but not least, les accidents impliquant des camionnettes sont en augmentation.

Que faire pour améliorer la sécurité et la durabilité ?

Bruxelles-Mobilité et Embuild.Brussels ont décidé de s'unir pour aider les entreprises concernées à faire des choix de mobilité qui réduisent les nuisances actuelles, dixit la ministre bruxelloise des Travaux publics Elke Van den Brandt.

Les entreprises vont ainsi pouvoir bénéficier d'un soutien adapté à leurs besoins, de formations concernant notamment la planification, la logistique ou encore la sécurité routière. Un help desk sera aussi notamment mis à la disposition des entrepreneurs. De quoi avancer dans la bonne direction.