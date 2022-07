Emblèmes nationaux et armes de guerre pour l’Independence Day : une pub de la filiale américaine de la FN Herstal crée la polémique

En Belgique, cette campagne de promotion des armes fait polémique. Non seulement parce que sa publication survient le jour d’une fusillade ayant fait au moins six morts et 26 blessés lors d’un défilé près de Chicago. Mais aussi parce que la FN America est une filiale de la FN Herstal, dont l’actionnaire unique est le gouvernement wallon.

Si le gouvernement wallon n’a pas encore réagi, d’autres ne se sont pas fait prier.

Comment le gouvernement wallon, actionnaire unique, tolère-t-il ces idioties ?

"Pour le 4 juillet, la filiale US de la FN Herstal, entreprise d’armement qui appartient à 100% à la Wallonie propose une communication encore plus délirante que d’habitude. Il faut le voir pour le croire", dénonce François Graas, coordinateur de campagne chez Amnesty International Belgique. "Mais comment le gouvernement wallon, actionnaire unique, tolère-t-il ces idioties ?"

"Suite à la publication de cette vidéo par le compte officiel de la filiale américaine de la FN Herstal, j’interrogerai le Ministre Borsus sur les nécessaires balises à imposer à une entreprise détenue à 100% par la région", a ajouté Olivier Biérien, député wallon (Écolo).