Emblematik Magh Festival met la lumière sur le début du Hip Hop en Belgique

Active depuis les années 80, la scène Hip-Hop belge n’a rien à envier aux productions des autres continents. Rap, DJing, Breaking, Graffiti, Beatboxing… toutes les disciplines de la culture urbaine sont bien représentées et les critiques, comme le public, ne cessent de tarir d’éloges sur les créations de nos artistes !

L’Espace Magh vous invite à remonter le temps et à revivre les débuts de la mouvance Hip-Hop en Belgique à travers quatre soirées inédites qui mettront à l’honneur de nombreuses figures emblématiques.

A TRIBUTE: ME 2/3 | 20H00

Retour sur le parcours, le vécu et les anecdotes historiques de diverses figures emblématiques du hip-hop belge en présence, notamment, des artistes Benny B, Daddy-K, Lino (Skinfama), Alain Lapiower, Philone, Arabee (Souterrain), Selecta Nice, Mohamed Touzani, Jihef, Lady N, Aïsha, Segone... La rencontre-débat sera modérée par Pierre Schonbrodt et Rival. L’échange sera ponctué des performances slam de MC Youns et suivi des DJ sets de DJ Smimooz, DJ G-Kuts & Dj Odilon.

EMBLEMATIK MCs LIVE PART 1: JE 3/3 | 20H00

Mise en lumière de différentes personnalités qui ont marqué l’histoire du rap belge avec des performances de PITCHO, MODAL, HOOMAM, CONVOK, MC AÏSHA, TARONE ou encore LADY N. La soirée sera animée par GHIIZMO MC et ponctuée des Dj sets de DJ SONAR ET DJ ARAL.

BUST A MOVE: VE 4/3 | 20H00

BBoying, Popping, Locking et Krumping seront mis à l’honneur lors de cette troisième soirée. Découvrez les performances de divers danseurs·seuses qui ont marqués l’histoire du Hip-Hop belge tels que le collectif NBS, SAHO, KARIM KALONJI ou encore MAMBO… Présentée par GREG LOX et accompagnée d’interludes musicales de DJ KAZE et DJ HMD, la soirée se clôturera par un Dj set de GRAZZHOPPA et un live MC de DYnamic DOUMA !

EMBLEMATIK MCs LIVE PART 2 : SA 5/3 | 20H00

Mise en lumière de différentes personnalités qui ont marqué l’histoire du rap belge avec des performances musicales de DJ DADDY K, BENNY B, AZERO, CNN199, SMIMOOZ " DE PUTA MADRE ", TREZA ou encore AKRO " STARFLAM ". La soirée sera présentée par RIVAL et suivie des DJ sets de DJ KESO et DJ KO-NECKST.