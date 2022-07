La guêpe, un insecte très utile !

Charlotte Legrand avec Laurent Cheppe et Virginie Herss

Qui n’a jamais pesté contre une guêpe qui lui gâche son apéro en terrasse ? Hé oui ! Ce sont des insectes qui nous " ennuient " bien souvent. Mais ils ont une véritable utilité dans la nature.

La guêpe est une super alliée de la biodiversité. Elle capture par exemple des insectes nuisibles et les rapporte au nid pour nourrir ses larves en développement. En 24h, un nid de guêpes peut tuer jusqu’à 80.000 mouches, moustiques, cochenilles ou pucerons ! Leur menu s’étend aussi aux chenilles, mites, mille-pattes, etc. Au final, elles nous aident à nous débarrasser de nombreuses espèces nuisibles qu’on ne souhaite pas voir au jardin ni dans les cultures. Dans les exploitations agricoles où on travaille main dans la main avec la nature, les guêpes permettent de réduire l’utilisation des pesticides, ce qui offre un avantage économique certain. Les guêpes sont aussi d'excellents pollinisateurs, qu'il faut protéger. Résistez à la tentation de les tuer...

Savez-vous qu’en Belgique il existe 16 espèces de guêpes ? Parmi celles-ci, seulement deux sont "dérangeantes" et vont venir vous embêter. Soit parce qu’elles sont plus agressives ou qu’elles ont moins peur des humains.

Que faire si vous découvrez un nid de guêpe chez vous ?

Commencez par vous demander si ce nid vous gêne vraiment ou s’il représente un risque réel. Si c’est le cas, mieux vaut faire appel à un professionnel pour le détruire car une attaque de guêpe entraînant plusieurs piqûres peut représenter un vrai danger (problème cardiaque, etc.). Si la colonie s’est installée dans le fond de votre jardin ou dans une vieille grange non utilisée, laissez les guêpes mener leur vie et jouer leur rôle important de nettoyeuse d’insectes. Notez que les guêpes ne viendront vous piquer sans raison. Elles n’attaquent que quand elles se sentent menacées. Par contre, les personnes allergiques doivent être particulièrement attentives et, en cas de piqûre, se rendre directement à l’hôpital.