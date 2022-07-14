Шарлотта Легран з Лораном Шеппе та Віржині Герсс

Хто ніколи не виступав проти оси, яка псує їм аперитив на терасі? Так ось! Це комахи, які часто нам "набридають". Але в природі вони дійсно корисні.

Оса — суперсоюзник біорізноманіття. Наприклад, він ловить шкідливих комах і повертає їх у гніздо, щоб годувати своїх личинок, що розвиваються. За 24 години осине гніздо може вбити до 80 000 мух, комарів, щитівок або попелиць! Їхнє меню також поширюється на гусениць, метеликів, багатоніжок тощо. Зрештою, вони допомагають нам позбутися багатьох шкідливих видів, які ми не хочемо бачити в саду чи на посівах. На фермах, де ми працюємо пліч-о-пліч з природою, оси допомагають зменшити використання пестицидів, що дає певну економічну перевагу. Оси також є чудовими запилювачами, яких необхідно охороняти. Не нападайте на них, і вони зможуть давати спокій!

Чи знаєте ви, що в Бельгії є 16 видів ос? І серед них лише 2 "заважають" і заважатимуть вам. Або тому, що вони більш агресивні, або менше бояться людей.



Що робити , якщо ви виявили у себе вдома осине гніздо ?



Почніть з того, що запитайте себе, чи це гніздо справді вас турбує, чи воно становить реальну загрозу. У цьому випадку краще звернутися до професіонала для його знешкодження, оскільки напад оси з кількома укусами може становити реальну небезпеку (проблеми з серцем тощо). Якщо колонія оселилася в глибині вашого саду або в старому, невикористаному сараї, дозвольте осам жити своїм життям і виконувати свою важливу роль очисників комах. Зверніть увагу, що оси не вжалять вас без причини. Вони нападають лише тоді, коли відчувають загрозу. З іншого боку, алергіки повинні бути особливо уважними та в разі укусу звертатися безпосередньо в лікарню.