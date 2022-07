Embarquez pour la Corse avec la comédie mythique "Les Randonneurs"

Sortie en 1997, cette comédie de (et avec) Philippe Harel est toujours aussi drôle et efficace aujourd'hui. Replongez-vous dans l'aventure montagneuse de ces cinq trentenaires, mardi 2 août à 20h15 sur La Une et Auvio.

Que peut-il bien arriver lorsque quatre amis parisiens partent faire le GR20 en Corse ? Beaucoup d'emmerdes, de bêtises, de rire et de tendresse. À l'initiative de Nadine, Mathieu, Louis et Coralie se retrouvent embarqué sur l'un des chemins de randonnée les plus laborieux d'Europe, mené par Eric, un guide de montagne excentrique et, accessoirement, l'amant de Nadine. Entre pétages de plomb, petits drames et gros fous-rire, les quatre amis se souviendront à jamais de ce périple rocambolesque. Une comédie désopilante portée par un Benoît Poelvoorde au top de sa forme.