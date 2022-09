Dans le Cactus, Jérôme De Warzée revient sur la guerre antidrogue menée par Bart De Wever à Anvers. Il vous emmène dans le cannabus de la " TECstasy " de Charleroi.

" Ce flamboyant véhicule se rendra à intervalles réguliers là où des pratiques de deal et d’usage de drogues ont été identifiées, tout en tolérant qu’on vende autour quand même !…vous imaginez le tableau… oh, les enfants, regardez, c’est le marchand de crack ! Oui, c’est le bus de shoot, ils ont appelé via le service cokeaway.com ! "