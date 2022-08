Embarquez à bord du "Bullet Train" avec Brad Pitt

Humour noir et gags ponctuent cette comédie policière ancrée dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto et dans lequel sept meurtriers, plus ou moins poursuivis par la malchance, tentent de se liquider.

Aux côtés de la superstar Brad Pitt, le public retrouvera une flopée d’étoiles montantes comme Brian Tyree Henry et Aaron Taylor-Johnson ou encore la présence de l’actrice oscarisée Sandra Bullock.

"C’est une comédie policière et pour moi, c’est beaucoup plus drôle parce qu’il n’y a pas seulement des scènes de violence mais aussi de l’humour", a expliqué Brad Pitt, 58 ans, lors d’un échange avec la presse française mi-juillet.

Le film "est clairement pensé pour la salle de cinéma, pour provoquer ce rire contagieux qui se produit lorsqu’on est en groupe, vous voyez, lorsque vous passez un bon moment", a-t-il poursuivi.