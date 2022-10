"Embarquer pour Cythère", une expression poétique qui tire son origine de la mythologie grecque

On se souvient tous de ces doux sentiments qui accompagnent une première rencontre amoureuse, l’attente fébrile du premier rendez-vous, les palpitations qui précèdent les premiers mots et regards échangés… Saviez-vous qu’il existe une expression des plus poétiques pour désigner un "premier rendez-vous galant" ? Et que, comme beaucoup d’expressions, elle trouve son origine dans la mythologie grecque ? C’est ce que nous explique Pascale Seys dans les Mythes de l’actu.

Cythère est une île grecque qui se situe sur les rives de la mer Egée, entre le Péloponnèse et la Crète. Depuis le XVIIIe siècle, la simple évocation de cette île suscite les fantasmes et les rêveries amoureuses les plus douces. Cythère, île des amours, des rencontres galantes et rendez-vous des amants. Cythère a enflammé l’imagination et l’inspiration de nombreux artistes, peintres, poètes, écrivains et compositeurs, du clavecin de Couperin aux pinceaux de Watteau, en passant par les plumes de Victor Hugo, Gérard de Nerval, Baudelaire et Verlaine.

C’est d’ailleurs Antoine Watteau qui a forgé le mythe de Cythère. En 1717, Watteau peint une île sur toile intitulée le Pèlerinage à l’île de Cythère, dont il réalise une réplique l’année suivant sous le titre d’Embarquement pour Cythère. Dans la première version, nous pouvons voir des couples enlacés prêts à embarquer pour l’île de l’amour sous l’escorte de Cupidon. Ces couples sont placés sous la surveillance d’une statue antique d’Aphrodite, couronnée de roses.

Aphrodite, c’est à elle que l’île de Cythère doit son aura. En effet, comme le raconte Hésiode dans sa Théogonie, Aphrodite est née de la semence d’Ouranos, dont les parties génitales ont été coupées par son fils Cronos, et de la mer. Après sa naissance, Aphrodite aura été poussée par les Zéphirs jusqu’à l’île de Cythère, qui devient donc la première demeure de la déesse de l’amour. C’est ainsi que l’expression "Embarquer pour Cythère", signifiant avoir un premier rendez-vous amoureux, découle donc d’une peinture du XVIIIe siècle et de la mythologie grecque.