Embarquement pour le voyage intérieur de Damien Brassart

A 25 ans, Damien se lance en autodidacte dans l’apprentissage du saxophone soprano. A 29 ans, il rentre au Conservatoire Royal de Bruxelles pour apprendre le jazz et l'improvisation avec, entre autres, Fabrice Alleman et Manu Hermia. Il obtiendra son diplôme de master en 2022. Actuellement, Damien se produit dans divers projets artistiques alliant musique, danse et théâtre : Saouta (musique orientale-jazz), Belle époque ! (trio jazz swing/new orleans), D’ouest en Ouest (musique d’Afrique de l’Ouest) Hydrol (danse/musique), The First Breath Of An Unknown Reality (danse/musique), Dudziak-Brassart quartet (jazz), Elle parle. (poésie-musique), PLUME (Damien Brassart quartet jazz), Le monde est Ponti (musique/dessin) et bien d'autres...

Damien Brassart était au micro de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.