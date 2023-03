Embargo sur les armes en Libye : l’UE prolonge le mandat de la mission Irini jusqu’en 2025

Irini, qui déploie actuellement trois navires et six appareils aériens, a pour missions secondaires de briser le modèle des trafiquants d’êtres humains et d’épauler la marine et les garde-côtes libyens. Elle veille aussi à la mise en œuvre des mesures de l’ONU visant à prévenir l’exportation illégale de pétrole de Libye.

Mais elle ne patrouille pas dans la zone où passent les principales routes migratoires, avait précisé la semaine dernière la Commission européenne, réfutant la présence de navires d’Irini à proximité d’un bateau transportant des migrants qui ont fait naufrage dans les eaux internationales, à une centaine de kilomètres du port libyen de Benghazi.