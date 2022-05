Embargo progressif sur le pétrole russe : la Hongrie rejette la proposition de l'UE "dans sa forme actuelle"

La Hongrie a rejeté mercredi la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe "dans sa forme actuelle", jugeant qu'une telle mesure "détruirait complètement la sécurité énergétique" du pays.

Le projet bruxellois "ne peut pas être soutenu dans sa forme actuelle. En toute responsabilité, nous ne pouvons pas voter pour", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, dans un message vidéo diffusé sur sa page Facebook.

Un délai jugé insuffisant

Une dérogation est proposée pour permettre à la Hongrie et à la Slovaquie de poursuivre leurs achats à la Russie pendant un certain temps, car ces deux pays sont enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba faute de connexions avec le reste de l'UE, ont précisé à l'AFP deux responsables européens.

Mais ce délai d'un an ne suffit pas, a insisté Peter Szijjarto. "La livraison de pétrole russe, "nécessaire pour faire fonctionner" la Hongrie, "serait interdit à partir de la fin de l'année prochaine", a précisé le ministre.