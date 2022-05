Embargo progressif européen : "l'approvisionnement belge en pétrole est assuré", selon Tinne Van der Straeten

Chez la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, on confirme mercredi que la Belgique ne s'opposera pas à cette mesure. Et on assure que la sécurité d'approvisionnement du pays ne sera pas mise en danger.

En 2019, près de 27% des importations de pétrole brut de l'UE venaient de Russie, et les produits du pétrole (pétrole brut mais aussi diesel, etc.) étaient le principal produit d'importation du bloc sur le plan énergétique.

La Belgique fortement dépendante des importations

La Belgique fait partie des pays de l'UE les plus dépendants des importations pour sa consommation globale d'énergie (taux de dépendance de 78% en 2019, selon Eurostat), et les produits du pétrole représentent la plus grosse part (47% de la consommation intérieure brute, toujours selon les données 2019 d'Eurostat) de son mix énergétique total.

Le premier pays d'origine du pétrole brut qui arrive en Belgique est la Russie, à hauteur de 32%, selon les chiffres 2020 de la fédération Energia. Le second fournisseur est l'Arabie saoudite (19%).

Selon le cabinet de la ministre de l'Énergie, l'embargo sur le pétrole russe mènera potentiellement à une hausse des prix, mais avec une stabilisation à court terme, grâce à la production d'autres producteurs.