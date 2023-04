Embardée nocturne pour la Jam Session d'Aucklane, entre élégance du rock et puissance des mots

Dans sa chanson Only Dogs, elle raconte simplement ce que c'est d'être une femme, spécifiquement la nuit, et de vouloir rentrer chez soi : ne jamais être tranquille et être toujours sur ses gardes. Sans s'imposer comme revendicatrice, elle met en exergue certains rapports de force malheureusement toujours trop présents de nos jours.



Véritable oiseau de nuit, elle en a un rapport particulier à de nombreux égards.

Entre insomnies ou vie nocturne et festive, elle se questionne sur cette vie en dehors du quotidien, quotidien dont elle a horreur. Elle prend à cœur de vivre le plus intensément possible cette courte vie, et aspire à faire le maximum de concerts possible, dans la hâte de tourner encore et encore. Son rêve ? Jouer sur une grosse scène face à la mer. Et on espère en être.