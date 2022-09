Emancipation, racisme, diktats : les cheveux comme symbole des nombreuses luttes des femmes.

Il n'est parfois pas nécessaire d'aller jusqu'à couper ses cheveux pour les ériger en symbole d'une lutte contre les discriminations et les inégalités. Dès les années 1960 et 1970, la coupe afro est popularisée par de nombreuses activistes, dont Angela Davis et Nina Simone, lui donnant une symbolique à la fois culturelle et politique. Il s'agit alors d'ériger les cheveux naturels des femmes et des hommes noirs en symbole de l'émancipation et de l'affirmation culturelle des Afro-Américains.

Ce mouvement prend aujourd'hui la forme du "natural hair movement" contre la persistance des discriminations liées aux cheveux des femmes, hommes et enfants noirs.

Rappelons que le CROWN Act, une loi visant à interdire les discriminations capillaires aux Etats-Unis, n'a été adopté par la Chambre des représentants qu'en mars dernier. Sans cette loi, il reste possible aujourd'hui de refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation voire au sport à des personnes en raison de la texture de leurs cheveux ou de certaines coiffures comme les tresses, les dreadlocks ou encore les vanilles.

Qu'on les coupe, qu'on les montre tels qu'ils sont ou qu'on les rase, les cheveux ont bien plus qu'une dimension esthétique, permettant depuis des décennies de lutter contre toutes les formes d'inégalités. Et quelque chose nous dit que ce n'est pas fini...