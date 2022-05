Elvis : une bande originale avec Stevie Nicks, Tame Impala, Jack White, Maneskin et beaucoup d’autres !

On vient de découvrir la tracklist de la bande originale du prochain film sur le King, et on peut dire qu’elle comporte une belle série d’artistes !

Stevie Nicks, Tame Impala, Jack White, Gary Clark Jr., Måneskin, Kacey Musgraves (qui reprendra “Can’t Help Falling In Love”)

Bien entendu, la plus grande partie de cette bande-son reprendra des titres d’Elvis lui-même, ainsi que d’autres chantés par Austin Butler (dont on a déjà pu entendre quelques extraits assez convaincants dans les bandes-annonces qui sont sorties). Alton Mason, un top model devenu musicien chantera des titres de Little Richard, tandis que la chanteuse Yola incarnera le rôle de Sister Rosetta Tharpe, dont BJ Scott vous parlait dans sa chronique Only in America tout récemment.

Baz Luhrmann nous propose donc, tout comme il l’avait fait pour la BO de Gatsby le Magnifique, un mélange d’ancien et de moderne.

Voici les artistes qui seront présents sur l’album :