Elvis : un biopic brillant

C’est au White Cinema que se déroulait hier l’avant-première d’Elvis, le biopic tant attendu des fans du King.

La salle 2 avait été réservée pour les auditeurs de Classic 21 et c’est dans une ambiance quasi religieuse que les 2h40 du film se sont déroulés.

Sans tomber dans les connaissances encyclopédiques de Peter Guralnick, auteur de l’ouvrage de référence Last Train to Memphis, le film de Baz Luhrmann est plus que convaincant, c’est un hommage haut en couleur de la première véritable icône rock, et une fresque qui dépeint l’Amérique depuis la naissance du King à sa disparition en aout 1977.

Difficile pour le réalisateur de Moulin Rouge, Roméo + Juliette, etc. de survoler la vie de cette icône en étant exhaustif, 45 ans après sa mort, avec une vie déjà largement documentée dans de nombreux ouvrages.

C’est la première fois qu’Elvis Presely y est clairement exposé en tant qu’ambassadeur de la culture noire. Elvis, bien avant d’enregistrer le 5 juillet 1954 la reprise d’Arthur Crudup "That’s alright mama ", s’habillait comme les noirs, buvait dans leurs fontaines (nous sommes dans un sud étouffé par la ségrégation raciale) et écoutera autant de Gospel, Blues, Rythm & Blues que de Country Music ou du Hillbilly.