Elvis toujours et à jamais ! (épisode 40/40)

Les derniers témoignages sur cet artiste mondialement connu et reconnu. Rendez-vous en 2027 pour les 50 ans de sa disparition...

Ce vendredi 21 août : As Long As I Have You

Magic Elvis : nous avons suivi le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherchait à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !