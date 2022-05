Elvis repris par un enfant de deux ans

Les imitateurs du King sont nombreux à travers le monde et continuent à entretenir son mythe depuis sa disparition en août 1977. Mais cette fois, on est peut-être face à un record du monde : un bambin de seulement 2 ans s’attaque à un grand classique d’Elvis.

Il s’appelle Daniel, il est américain. Ne sachant dire que quelques mots, le jeune fan d’Elvis Presley va entamer "Can’t Help Fallin' in Love" (1961) sans -presque- commettre une erreur, après l’avoir entendue chantée par sa mère et reprise quelques fois ensuite avec son père qui l’accompagne à la guitare.

La vidéo ci-dessous dévoile la première tentative de Daniel de la chanter seul, un moment à la fois tendre et très étonnant… À savourer avant la sortie du biopic consacré au King.