ELVIS : regardez ces candidats de The Voice reprendre le King avec talent

Si vous êtes fan du King, vous apprécierez également cette vidéo qui compare la performance de l'acteur Austin Butler le biopic de Baz Luhrmann à celle d'Elvis.

Nous vous proposons également de vous replonger dans la vie d'Elvis avec notre série Magic Elvis disponible dans son intégralité dès aujourd'hui !

The Voice est bientôt de retour dans sa version "Kids" pour une deuxième saison exceptionnelle sur La Une en TV. Cette année, Matthew Irons de Puggy signera son grand retour et rejoindra Typh Barrow, Alice on the roofet Black M en tant que coach.