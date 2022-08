Elvis Presley : Une procession quasi religieuse (épisode 31/40)

La grande majorité des gens qui viennent à Memphis, au bord du Mississippi, dans ce qui est déjà le sud des Etats-Unis, le font avant tout pour visiter la maison d’Elvis Presley.

Tout le monde va la voir, même les grandes stars. D’ailleurs, Patsy Andersen a eu pendant des années pour mission de les accueillir…

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !